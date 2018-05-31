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Рауль Кастро впервые появился на публике после операции
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Рауль Кастро впервые появился на публике после операции 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро встретил в международном аэропорту Гаваны имени Хосе Марти председателя Госсовета и Совета министров Кубы Мигеля Диас-Канеля, который вернулся из Венесуэлы, где был с официальным визитом. Этот момент в четверг, 31 мая, был показан по кубинскому телевидению.
Таким образом 86-летний Кастро впервые появился на публике после операции по удалению грыжи, которую он перенес в мае.
Как отмечает ТАСС, о плановой хирургической операции государственные СМИ сообщили 18 мая. Однако с тех пор о состоянии Кастро ничего не было известно.
С поста, который сейчас занимает Диас-Канель, Кастро ушел в апреле. При этом он сохранил за собой руководство Компартией — как минимум до 2021 года.
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