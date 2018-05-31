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Куба и Венесуэла договорились обновить все соглашения о сотрудничестве
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Куба и Венесуэла договорились обновить все соглашения о сотрудничестве 

ТАСС 41 минуту назад
ТАСС, 31 мая. Правительства Кубы и Венесуэлы решили «обновить и укрепить» все существующие соглашения о двустороннем сотрудничестве в различных областях. Об этом заявил в среду президент Боливарианской Республики Николас Мадуро по итогам переговоров с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем в Каракасе, сообщил сайт телеканала Telesur.
По словам Мадуро, стороны сосредоточат усилия на повышении отдачи от договоренностей в экономической, энергетической, торговой и финансовой областях. Кроме того, они будут развивать новые проекты в горнодобывающей сфере, а также в промышленности, сельском хозяйстве и туризме. «Это подтверждение исторического пути», — отметил президент Венесуэлы.
Ранее в среду Диас-Канель побывал на торжественном заседании Конституционной ассамблеи Венесуэлы и назвал «стратегической победой» переизбрание Мадуро на пост главы государства 20 мая. Для кубинского политика поездка в Венесуэлу стала первым зарубежным визитом после того, как он возглавил островное государство в апреле текущего года
Боливарианская Республика входит в число основных политических союзников и экономических партнеров Кубы.
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