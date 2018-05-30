Чилийская криптобиржа начала экспансию по всей Латинской Америке

Стартап по обмену криптовалют, Buda.com из Чили заявил об открытии представительства в Аргентине . Свой выбор представители проекта объясняют тем, что по финансовым показателям именно Аргентина может представлять потенциал для развития.

Запуск площадки состоялся 28 мая. До этого момента Buda.com. успела реализовать работу в Перу Колумбии и Чили. По последним данным, сегодня общее количество пользователей площадки насчитывает порядка 80 тысяч. По словам представителей Buda.com., начало работы в Аргентине благотворно отразится на здоровье финансового сектора страны.

Ранее на волне популярности криптовалют в Аргентине, было принято решение об установки большого количества банкоматов, поддерживающих работу с цифровыми монетами.

текст: Евгения Лиходей, фото: Pixabay