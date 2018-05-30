Эксклюзив: Китайско-бразильский фонд содействует китайским инвестициям в экономику Бразилии — министр планирования Э. Колнаго

Сан-Паулу , 30 мая / Синьхуа / — «Китайско-бразильский фонд расширения сотрудничества в области производственных мощностей /ниже — китайско-бразильский фонд/ является инновационным механизмом, активно продвигает китайские инвестиции в Бразилию , способствует экономическому развитию в стране, и в этой связи обладает стратегической важностью для двусторонних отношений», — заявил во вторник министр планирования Бразилии Эстевес Колнаго в эксклюзивном интервью агентству Синьхуа на площадке «Бразильского инвестиционного форума-2018».

В прошлом году на «Бразильском инвестиционном форуме» был официально открыт китайско-бразильский фонд. По соглашению, китайская сторона выделила фонду 15 млрд долларов США, а Бразилия — 5 млрд

Э. Колнаго отметил, что спустя год после запуска китайско-бразильского фонда особое значение в его работе уделяется финансированию в сфере инфраструктуры. На данный момент утверждены пять проектов на общую сумму 2,4 млрд долларов. «Все пять проектов являются очень значимыми, мы опубликуем подробности реализации данных проектов к концу текущего года», — сказал он.

Министр указал, что Китай уже стал важным партнером по сотрудничеству для Бразилии, а также одним из главных источников инвестиций в страну. «Китайские инвестиции главным образом поступают в сферы сельского хозяйства, горной промышленности и энергетики», — отметил он.

Э. Колнаго подчеркнул, что после продолжительного экономического спада Бразилия вновь вышла на траекторию роста, который в этом году, согласно ожиданиям, достигнет 2,5 проц. «У Бразилии огромный потенциал роста и многочисленные возможности для инвестиций», — сказал он, надеясь, что китайские предприниматели увеличат инвестиции в Бразилию.

"У нас устойчивая основа экономики, в последние несколько лет фиксируется активное сальдо внешней торговли, в страну поступает гораздо больше прямых иностранных инвестиций, чем ожидалось. Бразилия полна инвестиционных возможностей. Надеюсь, что Китай продолжит помогать Бразилии в осуществлении экономического роста", — добавил Э. Колнаго.

Двухдневный «Бразильский инвестиционный форум-2018» открылся во вторник в Сан-Паулу, главное внимание на нем уделяется экономическим перспективам и инвестиционному климату. Президент Бразилии Мишел Темер на церемонии открытия подчеркнул, что страна приложит усилия к проведению реформ и упорядочению соответствующего законодательства в целях создания более благоприятной инвестиционной среды. —0—