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Российские предприятия начнут поставлять мясо и молоко на рынок Кубы
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Российские предприятия начнут поставлять мясо и молоко на рынок Кубы 

Rambler News Service 16 минут назад
Власти Кубы разрешили десяти российским предприятиям поставлять в страну животноводческую продукцию, сообщает Россельхознадзор.
Делегация ветеринарных специалистов из Кубы посетила Ставропольский край, Калининградскую, Брянскую, Пензенскую, Новгородскую, Смоленскую, Тамбовскую и Орловскую области.
«По итогам проведенных проверок кубинская сторона предоставила право доступа на кубинский рынок российской продукции с 10 предприятий, по следующим видам деятельности: четырем предприятиям по производству мяса птицы, одному предприятию по производству говядины, трем предприятиям по готовой мясной продукции и двум предприятиям по готовой молочной продукции», — сказано в сообщении.
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