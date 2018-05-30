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Российские предприятия начнут поставки мяса и молока на рынок Кубы
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Российские предприятия начнут поставки мяса и молока на рынок Кубы 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Куба разрешила 10 российским предприятиям поставлять мясную и молочную продукцию на свой рынок. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.
Как уточняет ведомство, по итогам двух проверок, проведенных ветеринарными специалистами Кубы, доступ получили четыре предприятия по производству мяса птицы, три предприятия по производству готовой мясной продукции, два предприятия по производству готовой молочной продукции и одно предприятие по производству говядины.
В рамках проведенных проверок кубинские специалисты посетили восемь регионов России — Ставропольский край, Калининградскую, Брянскую, Пензенскую, Новгородскую, Смоленскую, Тамбовскую и Орловскую области.
"Россельхознадзор продолжает плотное сотрудничество с представителями кубинской ветеринарной службы, в связи с чем служба ожидает проведения специалистами министерства сельского хозяйства Республики Куба очередной инспекции российских предприятий, заинтересованных экспортировать готовую мясную продукцию на кубинский рынок", — сообщили в российском ведомстве.
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