Президент Бразилии выразил готовность улучшить инвестиционную среду

Сан-Паулу , 29 мая / Синьхуа / — Экономика Бразилии возобновила рост, правительство приложит усилия для улучшения инвестиционного климата. Об этом заявил во вторник президент страны Мишел Темер на церемонии открытия двухдневного «Бразильского инвестиционного форума-2018», посвященного обсуждению экономических перспектив и инвестиционной среды южноамериканской страны.

По словам главы государства, экономика Бразилии вернулась в русло роста после двухлетней стагнации, приток прямых иностранных инвестиций непрерывно увеличивается. М. Темер пообещал, что страна будет проводить реформы и регулировать законодательство ради создания более благоприятного инвестиционного климата.

Выступая на форуме, президент Межамериканского банка развития Луис Морено отметил, что за последние годы Бразилия провела углубленные реформы, которые в долгосрочной перспективе помогут привлечь больше иностранных инвесторов, увеличить эффективность производства и повысить уровень жизни.

По официальным данным, ВВП Бразилии в 2017 году увеличился на 1 проц. после последовательного падения в 2015 и 2016 годах. В нынешнем году прогнозируется рост на более чем 2,5 проц. —0—