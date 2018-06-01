Ещё
Метро в Венесуэле стало бесплатным из-за отсутствия бумаги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Взрыв на детском мероприятии попал на видео
Взрыв на детском мероприятии попал на видео

Метро в Венесуэле стало бесплатным из-за отсутствия бумаги 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: Lenta.ru
В столице Венесуэлы Каракасе проезд на метро стал бесплатным из-за отсутствия в стране бумаги для изготовления проездных билетов. Об этом сообщает Reuters.
Власти обязали 53 станции столичного метрополитена открыть турникеты и пропускать пассажиров без билетов. Как пишет агентство, ежедневно подземкой в Каракасе пользуются более двух миллионов человек.
Такая мера связана с прекращением поставки в страну сырья для производства оборудования метро, в том числе бумаги для изготовления билетов. «Ездят бесплатно, потому что билеты не из чего делать», — сообщил один из сотрудников метрополитена.
Власти страны и управление метрополитеном Каракаса официально ситуацию не прокомментировали.
Венесуэла находится в условиях жесткого экономического кризиса и вынуждена экономить на расходах, в том числе на транспортную систему.
В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении финансовых санкций против Венесуэлы. Документ запрещает сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, которые выпускает правительство Венесуэлы и госкомпания PDVSA.
Последние новости
Кремль и Москву не изменить - только сжечь. Мнение США назвали сроки окончания антироссийских санкций В Москве водитель BMW X5 расстрелял прохожего
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ проигнорировала Турцию и нанесла удар в Сирии137
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая207
У россиян отбирают сберкнижки11
На Крымском мосту произошло первое ЧП167
Путина спросили о пенсионном возрасте298
Видео
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
40:02
Блогер раскрыл подробности крушения российского самолета
Происшествия
04:03
Путина спросили о пенсионном возрасте
Политика Общество
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
04:47
Улюкаев заплатил государству
Происшествия
00:41
У россиян отбирают сберкнижки
Личный счет Статьи
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
02:48
В МИД отреагировали на просьбу Вышинского
Политика В мире
00:50
РФ проигнорировала Турцию и нанесла удар в Сирии
Ближний Восток Армия
01:16
«Дым становится все гуще»: пожар в Мытищах
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение