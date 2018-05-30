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Мадуро обвинил оппозицию в отсутствии бумаги для печати газет
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Мадуро обвинил оппозицию в отсутствии бумаги для печати газет 

Газета.Ru 1 час назад
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что оппозицию страны виновата в отсутствии бумаги для печати газет. Об этом пишет El Nacional.
"Лидеры оппозиции несут ответственность за введение санкции, из-за них мы не можем ни производить, ни импортировать бумагу", — сказал Мадуро.
Он также добавил, что отдал распоряжение министру связи Хорхе Родригесу создать в Венесуэле предприятие по производству бумаги.
Ранее страны «большое семерки» (G7) и Евросоюза (ЕС) заявили о непризнании результатов президентских выборов в Венесуэле, в которых победил действующий глава государства Николас Мадуро.
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