Мадуро обвинил оппозицию в отсутствии бумаги для печати газет

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что оппозицию страны виновата в отсутствии бумаги для печати газет. Об этом пишет El Nacional.

"Лидеры оппозиции несут ответственность за введение санкции, из-за них мы не можем ни производить, ни импортировать бумагу", — сказал Мадуро.

Он также добавил, что отдал распоряжение министру связи Хорхе Родригесу создать в Венесуэле предприятие по производству бумаги.