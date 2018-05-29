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Венесуэла обвинила страны Евросоюза в подчинении США
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Венесуэла обвинила страны Евросоюза в подчинении США 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 29 мая. Правительство Венесуэлы «решительно осуждает» сделанные в понедельник на заседании Совета ЕС выводы, ставящие под сомнение результаты избирательного процесса в стране. Об этом говорится в обнародованном заявлении внешнеполитического ведомства страны.
На президентских выборах 20 мая был переизбран действующий президент Николас Мадуро. Совет ЕС счел, что голосование в Венесуэле противоречило демократическим стандартам, призвал власти южноамериканской страны провести новые выборы и пригрозил дополнительными санкциями.
"Таким образом Евросоюз подтверждает враждебную и нацеленную на вмешательство во внутренние дела деятельность своего Совета… что представляет собой результат очевидного подчинения ошибочной политике администрации [президента США] Дональда Трампа по отношению к Венесуэле", — отмечается в заявлении МИД. По мнению Каракаса, «ни одна инстанция Евросоюза, а также ни одно из входящих в него государств» не имеют полномочий для того, чтобы «ставить под сомнение» решения, принимаемые венесуэльским народом.
В январе Евросоюз ввел санкции в отношении ряда представителей руководства Венесуэлы. В черный список вошли глава МВД Нестор Ревероль, директор Национальной службы разведки Густаво Лопес, председатель Национального избирательного совета Тибисай Лусена, глава правительства столичного округа Антонио Бенавидес Торрес (бывший командующий Национальной гвардии), председатель Верховного суда Майкель Морено, генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб и депутат Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо. Санкции предполагают ограничения на въезд в страны сообщества и заморозку банковских активов.
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