В Госдуме отметили юбилей первого визита Фиделя Кастро в СССР

Государственной Думе торжественно открыли выставку кубинского художника Йосвани Матинеса Переса, посвящённую 55-й годовщине первого визита в СССР лидера Кубинской революции Фиделя Кастро Руса в 1963 году.

«Для меня большая честь сегодня открыть выставку кубинского художника Йосвани Матинеса Переса, которая воздаёт должное возглавившему первую победоносную социалистическую революцию в Западном полушарии Фиделю Кастро Руса. Во время его пребывания в СССР было много примеров проявления искренней любви и уважения по отношению к нему со стороны советских граждан. Двухчасовое выступление Фиделя Кастро на Красной площади в Москве в 1963 году стало важной вехой в истории братских отношений между нашими странами», — сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба России Херардо Пеньяльвер Порталь, открывая экспозицию.

По его словам, Йосвани Матинеса Перес на своих картинах смог оживить закалённого и победоносного молодого Фиделя Кастро. «У искусства есть магия для увековечивания громких событий и их героев и нет лучшего способа оживить те моменты», — сказал он.

Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников поблагодарил художника за прекрасные работы. «Я хочу поблагодарить Йосвани Матинеса Переса за его прекрасные картины и пожелать дальнейшего развития наших добрых отношений с Кубой», — сказал он.

По словам первого заместителя председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, слово «Куба» звучало для советских людей по-особенному. «Оно напоминало нашему народу о героях Гражданской войны, которые тоже боролись с иностранными интервентами», — сказал он.

Кубинский революционер Фидель Кастро впервые приехал в Советский Союз в 1963 году и объехал всю страну за сорок дней. 1 мая лидеру Острова свободы позволили выступить с Мавзолея Владимира Ленина. Его речь длилась более двух часов.