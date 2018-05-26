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Трамп поделился «хорошими новостями» из Венесуэлы
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Трамп поделился «хорошими новостями» из Венесуэлы 

Вести.Ru 3 часа назад
Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы освободили задержанного в 2016 году американца. Ожидается, что вместе со своей семьей он посетит Белый дом.
Good news about the release of the American hostage from Venezuela. Should be landing in D. C. this evening and be in the White House, with his family, at about 7:00 P. M. The great people of Utah will be very happy!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 мая 2018 г.
В 2017 году суд Венесуэлы привлек к ответственного гражданина США Джошуа Холта. Его обвинили во владении оружием. Американец провел в заключении более полутора лет.
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