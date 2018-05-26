Президент Бразилии объявил о решении направить вооруженные силы для устранения препятствий на дорогах

Бразилиа , 26 мая / Синьхуа / — Президент Бразилии Мишел Темер в пятницу заявил, что направит вооруженные силы для устранения препятствий на дорогах, созданных в ходе забастовки водителей грузовиков по всей стране.

Министр обороны Бразилии Жоакин Силва-и-Луна сообщил, что главная задача вооруженных сил состоит в обеспечении бесперебойного движения в приоритетных районах и снабжения важных инфраструктурных объектов топливом в полном объеме.

Судья Федерального верховного суда Бразилии Александр де Мораес принял документ, разрешающий правительству направить вооруженные силы для силового восстановления беспрепятственного движения по автомагистралям.

По состоянию на вторую половину дня пятницы разблокировано 419 из 938 участков, движение по которым было затруднено из-за протестов. Об этом сообщил в пятницу министр общественной безопасности южноамериканской республики Рауль Жунгманн.

Несмотря на это, забастовка и акция водителей грузовиков по блокаде автомагистралей продолжаются. —0—