Ещё
В аэропорту столицы Бразилии из-за дефицита керосина отменили рейсы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В аэропорту столицы Бразилии из-за дефицита керосина отменили рейсы 

Говорит Москва 17 минут назад
Отменены два международных рейса из Бразилии в США, а также семь внутренних.
Забастовка дальнобойщиков началась в понедельник после того, как государственная нефтегазовая компания объявила о повышении тарифов на дизельное топливо.
Говорит Москва: последние новости
Собянин выступил против предложения Силуанова о перераспределении доходов в Москве Юлия Скрипаль дала первое интервью с момента выхода из больницы в Солсбери Канатная дорога может стать частью общественного транспорта столицы через 3 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шнуров развелся43
Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах64
Заложники захвачены в британском ТЦ108
В США рассказали о масштабной битве за Дейр-эз-Зор94
Путин заявил об угрозе кризиса, которого ещё не видел мир91
Видео
02:41
«Сепаратиста» опробовали в Донбассе
Армия В мире
21:50
Путин анонсировал важные перемены
Экономика
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
18:54
Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах
Политика
00:44
Путин назвал Шохина укравшим у него реплику бандитом
Политика
02:55
Нападение на РФ из-за MH17 вызвало дежавю у Лаврова
Политика
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
00:29
Вайнштейн сдается: ему грозит пожизненное
Шоу-бизнес Статьи
00:44
Шнуров развелся
Шоу-бизнес
00:30
Крупная рептилия свалилась на дворника в детсаду
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение