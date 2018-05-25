В аэропорту столицы Бразилии из-за дефицита керосина отменили рейсы

Отменены два международных рейса из Бразилии США , а также семь внутренних.

Забастовка дальнобойщиков началась в понедельник после того, как государственная нефтегазовая компания объявила о повышении тарифов на дизельное топливо.