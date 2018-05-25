Ещё
Мадуро принес присягу на новый срок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мадуро принес присягу на новый срок 

Мир24 2 часа назад
Николас Мадуро принес присягу в качестве президента Венесуэлы на второй срок, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на «Интерфакс».
В ходе церемонии он поклялся уважать и обеспечивать соблюдение конституции и проводить все революционные перемены.
Напомним, на досрочных президентских выборах, которые прошли в минувшее воскресенье, Мадуро набрал 68% голосов соотечественников. Явка оказалась значительно ниже, чем на предыдущих выборах — 46%, поскольку голосование бойкотировало большинство представителей оппозиции.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Путин выразил соболезнования Диас-Канелю в связи с авиакатастрофой В Якутии произошло массовое убийство: погибли пять человек Песков о расследовании в Нидерландах: Россия не причастна к крушению М17
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин анонсировал важные перемены113
Нападение на РФ из-за MH17 вызвало дежавю у Лаврова295
В Минобороны рассказали о «сбившей» MH17 ракете232
Россиянам предложат новый налог вместо пенсий229
Украина назвала дату большой войны с Россией516
Видео
Путин анонсировал важные перемены
Экономика
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
01:00
Бортпроводник пустился в пляс в салоне лайнера
Общество
01:40
В Москве «припарковали» корабль Хана Соло
Новости Москвы
00:44
Валуев потаскал мешки в фильме про Крымский мост
Общество
01:27
Штурм квартиры художника-убийцы попал на видео
Происшествия Недвижимость
04:41
Россию официально обвинили в крушении MH17
В мире Политика
02:24
Слияние НЛО засняли в Польше
Наука Общество
00:59
Путина осчастливили синим петухом
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение