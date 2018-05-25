Мадуро принес присягу на новый срок

В ходе церемонии он поклялся уважать и обеспечивать соблюдение конституции и проводить все революционные перемены.

Напомним, на досрочных президентских выборах, которые прошли в минувшее воскресенье, Мадуро набрал 68% голосов соотечественников. Явка оказалась значительно ниже, чем на предыдущих выборах — 46%, поскольку голосование бойкотировало большинство представителей оппозиции.

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