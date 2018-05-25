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Министр иностранных дел Боливии нанесет визит в Китай
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Министр иностранных дел Боливии нанесет визит в Китай
ИА Синьхуа
2 часа назад
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Пекин, 25 мая /
Синьхуа
/ — Министр иностранных дел
Боливии
Фернандо
Уанакуни совершит официальный визит в
Китай
27-30 мая по приглашению члена Госсовета, главы
МИД
КНР Ван И. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан. -0-
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