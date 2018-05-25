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Министр иностранных дел Боливии нанесет визит в Китай
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Министр иностранных дел Боливии нанесет визит в Китай 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 25 мая /Синьхуа/ — Министр иностранных дел Боливии Фернандо
Уанакуни совершит официальный визит в Китай 27-30 мая по  приглашению члена Госсовета, главы МИД КНР Ван И. Об этом сообщил в  пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан. -0-
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