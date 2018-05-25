Президент Венесуэлы Н. Мадуро обнародовал шесть пунктов своей политической программы

Каракас, 25 мая / Синьхуа / — Во время принесения присяги президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг обнародовал шесть пунктов своей политической программы на время нового срока его полномочий. Н. Мадуро пообещал обеспечить мир и экономическую стабильность в стране и эффективно решать различные вопросы.

По словам президента, суть шести пунктов политической программы состоит в следующем: во-первых, это содействие диалогу и примирению между разными фракциями, обеспечение мира в стране; во-вторых, содействие трансформации экономики для ее восстановления и последующего роста; в-третьих, серьезные действия по борьбе с коррупцией во всех ее формах; в-четвертых, расширение социальных гарантий и защиты людей; в-пятых, защита государства и сопротивление агрессии империализма; в-шестых, продолжение следования по текущему пути развития.

Н. Мадуро в заключение пообещал урегулировать политические, экономические и социальные проблемы в стране, чтобы обеспечить благосостояние венесуэльского народа. —0—