Ещё
Президент Венесуэлы Н. Мадуро обнародовал шесть пунктов своей политической программы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Венесуэлы Н. Мадуро обнародовал шесть пунктов своей политической программы 

ИА Синьхуа 53 минуты назад
Каракас, 25 мая /Синьхуа/ — Во время принесения присяги президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг обнародовал шесть пунктов своей политической программы на время нового срока его полномочий. Н. Мадуро пообещал обеспечить мир и экономическую стабильность в стране и эффективно решать различные вопросы.
По словам президента, суть шести пунктов политической программы состоит в следующем: во-первых, это содействие диалогу и примирению между разными фракциями, обеспечение мира в стране; во-вторых, содействие трансформации экономики для ее восстановления и последующего роста; в-третьих, серьезные действия по борьбе с коррупцией во всех ее формах; в-четвертых, расширение социальных гарантий и защиты людей; в-пятых, защита государства и сопротивление агрессии империализма; в-шестых, продолжение следования по текущему пути развития.
Н. Мадуро в заключение пообещал урегулировать политические, экономические и социальные проблемы в стране, чтобы обеспечить благосостояние венесуэльского народа. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Министр иностранных дел Боливии нанесет визит в Китай Новый банк развития БРИКС готов создать Региональное отделение Америки в Бразилии Венесуэла призвала к диалогу с Лимской группой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию официально обвинили в крушении MH17733
Россиянам предложат новый налог вместо пенсий99
Россия провела секретные испытания167
«Для меня не существует Украины»164
Украина назвала дату большой войны с Россией537
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
01:27
Штурм квартиры художника-убийцы попал на видео
Происшествия Недвижимость
04:41
Россию официально обвинили в крушении MH17
В мире Политика
02:24
Слияние НЛО засняли в Польше
Наука Общество
01:05
Россия выводит из игры «Томагавки»
Оружие Армия
01:00
Россиянам предложат новый налог вместо пенсий
Личный счет
01:31
По базе ВВС Сирии нанесен ракетный удар‍
Армия Ближний Восток
03:41
В Москву идут заморозки
Общество Новости Москвы
02:47
Россия провела секретные испытания
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение