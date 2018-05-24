«Чудо-женщина» Галь Гадот уезжает на Кубу

«Чудо-женщина» может перевоплотиться в известную журналистку канала ABC Лизу Ховард, которая в начале 1960-х гг брала интервью у Фиделя Кастро. Благодаря своим профессиональным качествам и личным отношениям с команданте, Ховард стала ключевой фигурой в мирных переговорах между Кубой США после знаменитого Карибского кризиса, разразившегося в 1962 году. Таким образом, «интимная дипломатия» Лизы Ховард изменила курс Холодной войны.

Судьба корреспондентки ABC News оказалась более трагичной, чем отношения Кубы и США. Лиза Ховард скончалась в 1965 году от передозировки барбитуратов, ей было 39 лет.

В основу исторической драмы ляжет статья «Мой дорогой Фидель: Тайная связь журналистки с Фиделем Кастро», опубликованная месяц назад в журнале Politico.