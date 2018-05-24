РФ получила запросы от Мексики и Колумбии на поставку вертолетов «Ансат» 

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россия получила ряд запросов от компаний из Мексики и Колумбии на поставку вертолётов «Ансат» в медицинской версии, заявил журналистам в четверг в ходе выставки HeliRussia-2018 гендиректор компании «Вертолеты России» Андрей Богинский.
"В прошлом году, когда глава Минпромторга РФ Денис Мантуров совершал поездку по странам Латинской Америки, сотрудники «Вертолетов России» провели переговоры с партнёрами из Колумбии, которые проявили интерес к медицинским вертолётам «Ансат». У нас есть несколько запросов от мексиканских и колумбийских компаний, они очень активно интересуются", — сказал он.
Говоря об основных покупателях российских вертолётов в Латинской Америке, Богинский назвал Перу, Мексику и Колумбию.