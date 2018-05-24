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В «Вертолетах России» заявили о возможности создания совместного производства в Латинской Америке
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В «Вертолетах России» заявили о возможности создания совместного производства в Латинской Америке 

Rambler News Service 1 час назад
Глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский заявил о возможности создания совместного производства вертолетной техники в странах Латинской Америки. Об этом он заявил на пресс-завтраке в рамках Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2018.
«Почему нет?… Вопрос экономической целесообразности», — сказал он, отвечая на вопрос о перспективах организации совместного производства в Латинской Америке.
По словам главы холдинга, наиболее приоритетными направлениями в регионе являются поставки техники в Перу, Мексику и Колумбию.
«У нас есть несколько запросов от мексиканских и колумбийских компаний. Активно очень интересуются нашими машинами, у нас идет диалог», — добавил он.
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