В «Вертолетах России» заявили о возможности создания совместного производства в Латинской Америке

Глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский заявил о возможности создания совместного производства вертолетной техники в странах Латинской Америки. Об этом он заявил на пресс-завтраке в рамках Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2018.

«Почему нет?… Вопрос экономической целесообразности», — сказал он, отвечая на вопрос о перспективах организации совместного производства в Латинской Америке.

Мексику и Колумбию. По словам главы холдинга, наиболее приоритетными направлениями в регионе являются поставки техники в Перу

«У нас есть несколько запросов от мексиканских и колумбийских компаний. Активно очень интересуются нашими машинами, у нас идет диалог», — добавил он.