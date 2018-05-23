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МИД: Решение ряда стран не признавать выборы в Венесуэле контрпродуктивно
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МИД: Решение ряда стран не признавать выборы в Венесуэле контрпродуктивно 

Российская Газета 33 минуты назад
«Публичные и официальные заявления ряда стран с оценками некой демократичности избирательного процесса в Венесуэле, с непризнанием прошедшего голосования, принимаемые и предпринимаемые ими шаги и действия по сворачиванию дипломатических контактов, являются, по меньшей мере, контрпродуктивными и просто ведут в тупик», — подчеркнула Захарова.
"Абсолютно лицемерными видятся прозвучавшие из Вашингтона решения о введении в отношении Венесуэлы и ее финансовой системы односторонних санкций, — отметила также российский дипломат. — При этом хотели бы со всей определенностью предупредить об опасности формирования вокруг Венесуэлы обстановки «осажденной крепости».
Напомним, что в результате прошедших в Венесуэле президентских выборов 20 мая был переизбран действующий глава страны Николас Мадуро. Однако представители ряда государств заявили, что процесс выборов протекал вне соответствия с демократическими стандартами, поэтому результаты голосования нельзя считать легитимными.
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