Власти Бразилии утверждают, что более 48 тыс. венесуэльцев запросили убежища с 2017 года

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО , 23 мая. / ТАСС /. Более 48 тыс. венесуэльцев запросили убежища в Бразилии из-за экономического кризиса на родине. Соответствующие данные распространило во вторник правительство крупнейшей южноамериканской страны.

По информации бразильских властей, с начала 2017 года около 110 тыс. венесуэльцев пересекли границу с Бразилией. Из них более 60 тыс. затем направились в другие страны. Точное число венесуэльцев, запросивших убежище в Бразилии в указанный период, составило 48 646 человек. Только 527 из них были перевезены из приграничного штата Рорайма в другие регионы крупнейшей южноамериканской страны.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты, дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Согласно оценкам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), в 2017 году инфляция превысила 2600%. В 2018 году, по некоторым прогнозам, она может достичь 14000%.

Тяжелое положение в стране вынуждает многих венесуэльцев эмигрировать. Тысячи из них в последние месяцы пересекли границу с штатом Рорайма и запросили убежища в крупнейшей южноамериканской стране. В декабре 2017 года власти региона из-за резкого увеличения притока венесуэльцев объявили режим чрезвычайного положения. В начале февраля Рорайму посетили четверо бразильских министров, чтобы лично оценить сложившуюся ситуацию.