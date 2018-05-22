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Санкции США против Венесуэлы назвали преступлением
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В МИД Венесуэлы назвали новые санкции США преступлением против человечности 

RT на русском 27 минут назад
Фото: Reuters
Министерство иностранных дел Венесуэлы опубликовало заявление, в котором назвало новые санкции США против страны преступлением против человечности.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Эти необоснованные и односторонние меры представляют собой преступление против человечности и затрудняют развитие Венесуэлы, а также препятствуют поступлению необходимых благ для населения», — указывается в заявлении.
Как отмечает министерство, ограничения призваны свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро «в рамках имперской доктрины» США.
В связи с этим МИД осуждает и отвергает новый указ президента США Дональда Трампа, касающийся санкций против Венесуэлы.
Ранее Трамп подписал указ, запрещающий гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом Венесуэлы.
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