Санкции США против Венесуэлы назвали преступлением

Министерство иностранных дел Венесуэлы опубликовало заявление, в котором назвало новые санкции США против страны преступлением против человечности.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Эти необоснованные и односторонние меры представляют собой преступление против человечности и затрудняют развитие Венесуэлы, а также препятствуют поступлению необходимых благ для населения», — указывается в заявлении.
Как отмечает министерство, ограничения призваны свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро «в рамках имперской доктрины» США.
В связи с этим МИД осуждает и отвергает новый указ президента США Дональда Трампа, касающийся санкций против Венесуэлы.
Ранее Трамп подписал указ, запрещающий гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом Венесуэлы.