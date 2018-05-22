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Новый банк развития БРИКС готов создать Региональное отделение Америки в Бразилии
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Новый банк развития БРИКС готов создать Региональное отделение Америки в Бразилии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Шанхай, 22 мая /Синьхуа/ — Новый банк развития /НБР/ БРИКС намерен создать Региональное отделение Америки в Бразилии в текущем году. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник НБР.
Об этом решении объявил в понедельник президент НБР К. В. Каматх на встрече с министром иностранных дел Бразилии Алоизиу Нунесом в Шанхае, отмечается в пресс-релизе.
Региональное отделение Америки призвано повысить работоспособность НБР, базирующегося в Шанхае, а также содействовать идентификации и подготовке банковских проектов в Бразилии.
Вместе с Региональным центром Африки НБР, открывшимся в прошлом году в Йоханнесбурге /ЮАР/, новое отделение будет оказывать поддержку в расширении спектра операций НБР.
НБР был учрежден странами БРИКС — Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР — во время шестого саммита БРИКС в бразильском городе Форталеза в июле 2014 года и официально начал работу в Шанхае в июле 2015 года.
Цель работы НБР — финансирование проектов инфраструктуры и устойчивого развития в странах БРИКС, а также в других развивающихся странах и странах с формирующейся экономикой. -0-
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