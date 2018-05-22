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Президент Бразилии Темер откажется от переизбрания, узнали СМИ
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Президент Бразилии Темер откажется от переизбрания, узнали СМИ 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент Бразилии Мишел Темер не будет участвовать в предстоящих выборах главы государства в октябре и поддержит кандидатуру бывшего министра финансов Энрике Мейреллеса, пишет газета Correio Braziliense со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, о кандидатуре Мейреллеса от Партии бразильского демократического движения (ПБДМ) позднее во вторник объявит сам Темер.
Ранее бразильские СМИ сообщали, что в марте Мейреллес ушел в отставку с поста главы минфина с прицелом на предвыборную кампанию.
Всеобщие выборы (президентские и парламентские) в Бразилии намечены на 7 октября. В случае необходимости второй тур выборов главы государства состоится 28 октября.
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