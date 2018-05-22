Джонсон заявил о необходимости восстановления демократического порядка в Венесуэле

«Я разочарован, но не удивлён, что Мадуро пошёл на эти поддельные выборы, чтобы обеспечить собственное выживание. Они не были ни свободными, ни справедливыми и ещё больше размыли венесуэльскую демократию. Нужно срочно восстановить демократический порядок, освободить политических заключённых», — подчеркнул Джонсон.

Австралия, Канада, США и Ранее сообщалось, что Аргентина Мексика выпустили заявление, в котором отметили, что не признают итогов выборов в Венесуэле.

21 мая действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на новый президентский срок по итогам выборов, прошедших 20 мая.