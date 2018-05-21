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Канада понизила уровень отношений с Венесуэлой
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Канада понизила уровень дипломатических отношений с Венесуэлой 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Канада осудила состоявшиеся в воскресенье в Венесуэле президентские выборы и приняла решение понизить уровень дипломатических отношений со страной, сообщается в заявлении главы МИД Канады Христи Фриланд.
"Канада отвергает избирательный процесс в Венесуэле и его результаты, как не представляющие демократическую волю венесуэльских граждан", — заявила Фриланд. "В ответ на атаки режима (президента Николаса) Мадуро на демократические права венесуэльцев Канада сегодня принимает меры, вступающие в силу немедленно, по переводу дипломатических отношений с Венесуэлой на более низкий уровень и ограничению взаимодействия с ней", — отмечается в заявлении.
В заявлении сообщается, что теперь канадское посольство будет возглавлять не посол, а временный поверенный в делах. Также вводится запрет на официальное двустороннее военное сотрудничество.
Отмечается, что взаимодействие Канады с Венесуэлой будет ограничиваться "продвижением основных целей Канады в этой стране, таких как укрепление демократии и уважения к правам человека".
По последним данным Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро победил на выборах и набрал 6,19 миллиона голосов избирателей после подсчета 98,78% бюллетеней. Он займет должность главы государства в 2019-2025 годах.
Ранее глава аргентинского МИД Хорхе Фори заявил, что Аргентина, Австралия, Канада, Чили, США и Мексика не признают итогов выборов президента Венесуэлы. Страны "Группы Лимы" также отказались признать выборы легитимными.
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