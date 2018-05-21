Канада понизила уровень отношений с Венесуэлой

Канада понизила уровень дипломатических отношений с Венесуэлой

Канада осудила состоявшиеся в воскресенье в Венесуэле президентские выборы и приняла решение понизить уровень дипломатических отношений со страной, сообщается в заявлении главы МИД Канады Христи Фриланд.

"Канада отвергает избирательный процесс в Венесуэле и его результаты, как не представляющие демократическую волю венесуэльских граждан", — заявила Фриланд. "В ответ на атаки режима (президента Николаса) Мадуро на демократические права венесуэльцев Канада сегодня принимает меры, вступающие в силу немедленно, по переводу дипломатических отношений с Венесуэлой на более низкий уровень и ограничению взаимодействия с ней", — отмечается в заявлении.

В заявлении сообщается, что теперь канадское посольство будет возглавлять не посол, а временный поверенный в делах. Также вводится запрет на официальное двустороннее военное сотрудничество.

Отмечается, что взаимодействие Канады с Венесуэлой будет ограничиваться "продвижением основных целей Канады в этой стране, таких как укрепление демократии и уважения к правам человека".

По последним данным Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро победил на выборах и набрал 6,19 миллиона голосов избирателей после подсчета 98,78% бюллетеней. Он займет должность главы государства в 2019-2025 годах.