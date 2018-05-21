США изучают различные инструменты для разрешения ситуации в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 21 мая. / ТАСС /. Соединенные Штаты рассматривают различные инструменты для урегулирования гуманитарного и политического кризисов в Венесуэле . Об этом сообщил в понедельник представитель американской администрации высокого ранга во время брифинга для журналистов, проводившегося в формате телеконференции.

Ему был задан вопрос, какие конкретно шаги Белый дом рассматривает в дальнейшем для воздействия на правительство Венесуэлы. «Администрация по-прежнему сконцентрирована на гуманитарном и политическом кризисах, которые продолжаются в Венесуэле, и продолжает рассматривать и изучать все возможные инструменты, которые правительство США может применить для урегулирования ситуации», — сказал он.

На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся дефицитом продовольственных товаров и лекарств. В ноябре 2017 года Национальная ассамблея (однопалатный парламент страны), контролируемая оппозицией, объявила чрезвычайное положение в сфере здравоохранения из-за распространения малярии на юге страны.