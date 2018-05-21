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После двух лет переговоров Бразилия допустила российскую пшеницу на свой рынок
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После двух лет переговоров Бразилия допустила российскую пшеницу на свой рынок 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Секретариат по защите растений и животных Министерства сельского хозяйства животноводства и снабжения Бразилии изменил свои требования для поставки пшеницы из России. Теперь российская пшеница сможет выйти на рынок Бразилии.
Переговоры о поставке российской пшеницы велись более двух лет. Препятствием для допуска были семена сорных растений, которые попадаются в партиях нашей пшеницы и являются для Бразилии карантинными. Однако в итоге карантинные фитосанитарные требования были снижены. Бразилия внесла изменения в нормативную инструкцию в апреле, сообщает «Интерфакс».
«Новая инструкция допускает наличие семян сорных растений в случае, если партия зерна следует на переработку на предприятиях, зарегистрированных в Национальной организации по фитосанитарной защите (ONPF) Бразилии, которые располагают соответствующим оборудованием и процедурами для хранения и лишения возможности к воспроизводству данной продукции и отходов от ее переработки», — говорится в сообщении.
Эксперты предполагают, что Бразилии придется закупить около 7 млн тонн пшеницы в связи со снижением за год собственного урожая с 6,7 млн тонн до 4,3 млн тонн.
Напомним, что в конце 2017 Бразилия разрешила импорт российской пшеницы лишь при соблюдении Россией ряда процедур. Ранее импорт пшеницы в Бразилию из РФ был полностью запрещен.
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