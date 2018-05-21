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Эксперт рассказал о главных задачах нового президентского срока Мадуро
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Эксперт рассказал о главных задачах нового президентского срока Мадуро 

360tv.ru 34 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин обозначил главные задачи нового президентского срока Николаса Мадуро. Об этом сообщило ИА НСН.
По мнению эксперта, это противодействие оппозиции и выход из экономического кризиса.
«Он специально пошел на досрочные выборы, чтобы погасить волну утверждений, что он нелегитимный президент. Он победил, но не нужно считать эту победу окончательной. Будет сильное противодействие со стороны Вашингтона как внутри страны, по линии спецслужб и оппозиционно настроенных предпринимателей, так и вне, по линии соседних латиноамериканских государств. К выборам в Венесуэле внимательно отнеслись во всех странах региона, потому что стоит вопрос, куда двигаться Латинской Америке» — объяснил Владимир Травкин.
Он добавил, что все будут наблюдать за Венесуэлой, чтобы понять, как в будущем будет развиваться политика в Западном полушарии. Травкин также отметил, что победа Мадуро была ожидаемой. Однако США, Аргентина, Чили и некоторые другие государства отказались признавать итоги выборов.
На выборах главы Венесуэлы победу одержал действующий президент Николас Мадуро. Он получил 68% голосов.
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