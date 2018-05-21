Депутат ГД: народ Венесуэлы «утер нос» специалистам по смене режима из ЦРУ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро , выигравший в воскресенье, 20 мая, выборы главы государства, призвал своих противников к диалогу.

"Я приглашаю кандидатов, которые участвовали в выборах, и их политические команды, к процессу примирения и национального диалога", — заявил Мадуро на встрече со своими сторонниками рядом с дворцом Мирафлорес.

По данным Национального избирательного совета страны, Мадуро получил более 5,8 млн голосов (около 68%). Энри Фалькон набрал более 1,8 млн голосов избирателей. Кандидат Хавьер Бертуччи получил 925 тысяч голосов, а Рейнальдо Кихада — порядка 34,6 тысячи. Всего в выборах приняли участие чуть более 46% избирателей.

Мадуро заявил также, что иностранные государства должны перестать дестабилизировать ситуацию в Венесуэле. «Хватит уже атак и угроз дестабилизировать Венесуэлу. Дестабилизировать Венесуэлу — это преступление», — сказал венесуэльский президент.

"В очередной раз «утерли нос» ЦРУ , которое там работает. Народ Венесуэлы поддерживает курс, провозглашенный Уго Чавесом , несмотря на то, что американские «специалисты по смене режима» неоднократно проводили там свои действия. Сейчас Николас Мадуро и на себе испытал огромное давление — было очень много попыток незаконного свержения власти. Но народ в очередной раз безоговорочно показал, что такие попытки не пройдут. Это ни в коем случае не устроит США . Я не исключаю, что американцы неоднократно предпримут попытки, в том числе, незаконного свержения власти. Оппозицию будут подкармливать, ее влияние попытаются расширить на всю Венесуэлу. Но народ, который в большинстве случаев жил за чертой бедности, когда влияние США было велико, сейчас увидел, что с этим можно бороться", — сказал Александр Ющенко.

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