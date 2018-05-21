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Избирательные участки в Венесуэле работают «до последнего клиента»
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Избирательные участки в Венесуэле работают «до последнего клиента» 

РИА Новости 17 минут назад
КАРАКАС, 21 мая — РИА Новости. Избирательные участки в Венесуэле начали закрываться в 18.00 местного времени (01.00 мск понедельника), однако в тех случаях, когда в очередях остаются люди, работа участков продолжается, пока есть желающие проголосовать, сообщает канал Televen.
В выборах участвовали четыре кандидата — действующий президент страны Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи. В ближайшее время ожидается объявление первых результатов голосования.
Ранее официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт заявила, что президентские выборы в Венесуэле не являются легитимными.
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