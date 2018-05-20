Венесуэльцы в Мексике протестуют против выборов президента 

КАРАКАС, 20 мая — РИА Новости. Венесуэльцы, проживающие в Мексике, в воскресенье вышли с протестом против проходящих в южноамериканской стране выборов президента.
Как сообщает портал Nacional, венесуэльцы собрались у здания посольства Венесуэлы в Мехико. Выборы они называют обманом. Всего вышли несколько десятков человек, державших в руках плакаты с лозунгами против президента Николаса Мадуро.
Всего в выборах главы государства в Венесуэле принимают участие четыре кандидата: действующий президент страны Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи.