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В Мехико венесуэльцы вышли на акцию протеста у посольства своей страны в день выборов
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В Мехико венесуэльцы вышли на акцию протеста у посольства своей страны в день выборов 

ТАСС 1 час назад
МЕХИКО, 20 мая. /ТАСС/. Несколько десятков венесуэльцев, живущих в столице Мексики, в воскресенье устроили акцию протеста у посольства своей страны, приуроченную к проходящим президентским выборам. Они принесли флаги Боливарианской Республики и плакаты с призывами не участвовать «в мошенническом голосовании».
Рядом с дипломатическим представительством находятся усиленные наряды полиции. Манифестация носит мирный характер, пока нет оснований предполагать, что могут произойти какие-либо нарушения общественного порядка.
По данным телеканала Televisa, около 2,4 тысячи живущих в Мексике венесуэльцев могут принять участие в голосовании. Тем не менее исполнить свой гражданский долг в посольстве не пришла и десятая часть от этого числа избирателей.
На высший государственный пост кроме действующего главы государства Николаса Мадуро претендуют представитель движения «Надежда на перемены» Хавьер Бертуччи, Рейнальдо Кихада от «Народного политического единства» и лидер оппозиционной партии «Прогрессивный авангард» Энри Фалькон.
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