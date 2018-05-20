В Мехико венесуэльцы вышли на акцию протеста у посольства своей страны в день выборов

МЕХИКО , 20 мая. / ТАСС /. Несколько десятков венесуэльцев, живущих в столице Мексики , в воскресенье устроили акцию протеста у посольства своей страны, приуроченную к проходящим президентским выборам. Они принесли флаги Боливарианской Республики и плакаты с призывами не участвовать «в мошенническом голосовании».

Рядом с дипломатическим представительством находятся усиленные наряды полиции. Манифестация носит мирный характер, пока нет оснований предполагать, что могут произойти какие-либо нарушения общественного порядка.

По данным телеканала Televisa, около 2,4 тысячи живущих в Мексике венесуэльцев могут принять участие в голосовании. Тем не менее исполнить свой гражданский долг в посольстве не пришла и десятая часть от этого числа избирателей.