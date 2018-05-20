Мадуро проголосовал на выборах президента Венесуэлы

"Сегодня — исторический день, пусть никто его не пропустит. Встать пораньше и проголосовать вместе с семьей. Покажем миру, что мы народ, который сегодня выбирает президента", — написал Мадуро в своем микроблоге в Twitter.

Президент Венесуэлы опубликовал фотографию, на которой он опускает бюллетень в избирательную урну.

Как сообщил член Национального избирательного совета Сокорро Эрнандес, в настоящее время в стране уже открыты 99% избирательных участков.