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Мадуро проголосовал на выборах
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Мадуро проголосовал на выборах президента Венесуэлы 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро проголосовал в воскресенье на выборах главы государства.
"Сегодня — исторический день, пусть никто его не пропустит. Встать пораньше и проголосовать вместе с семьей. Покажем миру, что мы народ, который сегодня выбирает президента", — написал Мадуро в своем микроблоге в Twitter.
Президент Венесуэлы опубликовал фотографию, на которой он опускает бюллетень в избирательную урну.
Как сообщил член Национального избирательного совета Сокорро Эрнандес, в настоящее время в стране уже открыты 99% избирательных участков.
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