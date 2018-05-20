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Президент Узбекистана выразил соболезнования Кубе
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Президент Узбекистана выразил соболезнования Кубе 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 20 мая /Синьхуа/ — Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил председателю Государственного совета и Совета министров Кубы Мигелю Диас-Канелю послание в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета на Кубе. Об этом в субботу сообщила пресс-служба главы Узбекистана.
"В этот горестный для кубинского народа день прошу принять искренние соболезнования и передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в послании.
Напомним, что в пятницу в Гаване потерпел крушение самолет Боинг 737-200. Как в субботу подтвердило правительство Кубы, погибли 110 человек, трое выжили, но находятся в тяжелом состоянии. —0—
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