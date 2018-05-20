Президент Узбекистана выразил соболезнования Кубе

Ташкент, 20 мая / Синьхуа / — Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил председателю Государственного совета и Совета министров Кубы Мигелю Диас-Канелю послание в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета на Кубе. Об этом в субботу сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

"В этот горестный для кубинского народа день прошу принять искренние соболезнования и передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в послании.

Напомним, что в пятницу в Гаване потерпел крушение самолет Боинг 737-200. Как в субботу подтвердило правительство Кубы, погибли 110 человек, трое выжили, но находятся в тяжелом состоянии. —0—