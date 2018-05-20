Венесуэла обвинила США в саботаже выборов

Руководство Венесуэлы выпустило заявление, в котором обвинило США в попытках саботировать проведение грядущих выборов при помощи санкций, как инструмента давления, передает Reuters

"Неудивительно, что в преддверии нового голосования, когда венесуэльский народ придет, чтобы защитить свою демократию от империалистической агрессии, режим США снова пытается сорвать выборы", — говорится в тексте официального заявления, выпущенного властями.

В Венесуэле также подчеркнули, что считают введенные в отношении страны санкции не имеющими под собой правовой основы.

Ранее сообщалось, что американская администрация расширила список санкций, введенных в отношении Венесуэлы.