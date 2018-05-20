Процедура выборов президента Венесуэлы

Согласно Конституции Венесуэлы (1999), президент республики является главой государства и исполнительной власти.

Он избирается всеобщим прямым и тайным голосованием сроком на шесть лет и может быть переизбран только один раз.

Президентом может быть избран гражданин Венесуэлы старше тридцати лет, не имеющий судимости.

Организацией выборов в Венесуэле занимается Национальный электоральный совет.

Политические партии и группы избирателей предлагают кандидатов на пост президента в Национальный электоральный совет.

Кандидаты, занимающие посты государственных служащих, должны оставить свои должности до момента выдвижения в президенты.

При самовыдвижении каждый кандидат должен собрать подписи 5% избирателей.

Период избирательной кампании устанавливается Национальным электоральном советом.

Запрещено размещение плакатов, рекламы и других агитационных материалов на зданиях больниц, клиник, школ и некоторых других учреждений.

Результаты общественных опросов, содержащих данные о предпочтениях избирателей, могут быть опубликованы не ранее, чем за неделю до дня выборов.

Кандидаты имеют право на пять минут бесплатного эфирного времени на радио и телевидении.

24 часа до и после выборов запрещается покупка и продажа алкогольных напитков, проведение собраний.

В соответствии с Конституцией и законодательством, избирателями являются дееспособные граждане Венесуэлы, достигшие 18-летнего возраста, не подвергнутые за совершенные преступления политической дисквалификации.

Для того чтобы получить статус избирателя, гражданину необходимо быть зарегистрированным в избирательном реестре. При регистрации должны быть указаны имя, фамилия, номер идентификационного свидетельства, пол, дата рождения, национальность, профессия, точный адрес постоянного проживания и принадлежность к определенному избирательному округу — общинному, муниципальному или федеральному — и другие сведения.

Голосовать могут лица, находящиеся за рубежом. Для этого организуются специальные территориальные избирательные комиссии.

Неграмотные, слепые, инвалиды и пожилые люди, не способные самостоятельно проголосовать, могут прийти на выборы с выбранным доверенным лицом. При этом каждый человек может быть сопровождающим только один раз.

Избирательные участки работают с 6.00 до 18.00.

Для подсчета голосов в Венесуэле используется автоматизированная система голосования. Избиратель предъявляет председателю комиссии удостоверение личности и подходит к машине для голосования, скрытой за ширмой. После сканирования отпечатков пальцев на экране отражается список кандидатов. Голос избирателя дублируется бумажным бюллетенем, который автоматически распечатывается. Избиратель опускает его в урну для голосования и расписывается в списке избирателей.

Анонимность при этом сохраняется, так как системы распознавания отпечатков пальцев и голосования друг с другом не связаны.

Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов, признанных действительным.

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