Опознаны 50 из 111 жертв авиакатастрофы на Кубе

МЕХИКО , 23 мая — РИА Новости . Власти Кубы продолжают работу по идентификации погибших при крушении авиалайнера, уже опознаны 50 из 111 жертв трагедии, сообщил директор института судебной медицины страны Серхио Рабелль.

В пятницу, 18 мая, Boeing 737-200, выполнявший рейс Гавана — Ольгин, вскоре после взлета рухнул между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас. По данным СМИ, на борту самолета находились 113 человек, включая членов экипажа, 111 из них погибли, две женщины находятся в критическом состоянии.

"Могу сообщить, что 50 тел опознаны, в том числе четыре члена мексиканского экипажа", — приводит портал Milenio заявление Рабелля. Из шести членов экипажа пока не идентифицированы двое.

Также пока не опознаны останки еще четырех иностранцев — двух аргентинцев, мексиканской туристки и одного жителя Западной Сахары.