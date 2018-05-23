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Опознаны 50 из 111 жертв авиакатастрофы на Кубе
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Опознаны 50 из 111 жертв авиакатастрофы на Кубе 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: 360tv.ru
МЕХИКО, 23 мая — РИА Новости. Власти Кубы продолжают работу по идентификации погибших при крушении авиалайнера, уже опознаны 50 из 111 жертв трагедии, сообщил директор института судебной медицины страны Серхио Рабелль.
В пятницу, 18 мая, Boeing 737-200, выполнявший рейс Гавана — Ольгин, вскоре после взлета рухнул между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас. По данным СМИ, на борту самолета находились 113 человек, включая членов экипажа, 111 из них погибли, две женщины находятся в критическом состоянии.
"Могу сообщить, что 50 тел опознаны, в том числе четыре члена мексиканского экипажа", — приводит портал Milenio заявление Рабелля. Из шести членов экипажа пока не идентифицированы двое.
Также пока не опознаны останки еще четырех иностранцев — двух аргентинцев, мексиканской туристки и одного жителя Западной Сахары.
Разбившийся Boeing 737-200 был арендован компанией Cubana de Aviación у мексиканской авиакомпании Damojh. Главное управление гражданской авиации Мексики приостановило работу Damojh на время проверки ее деятельности.
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