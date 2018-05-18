Власти Кубы создали комиссию по расследованию причин крушения самолета 

МОНТЕВИДЕО, 18 мая — РИА Новости. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что будет проведено расследование обстоятельств крушения самолета на Кубе, и выразил соболезнования родным погибших.
"От имени правительства и партии мы выражаем соболезнования семьям (погибших)", — заявил он в интервью кубинскому телевидению.
"Были приняты все меры, которые принимаются в подобных ситуациях. Все было организовано, продолжается идентификация останков", — добавил он.
По его словам, также была создана комиссия в рамках министерства транспорта для того, чтобы расследовать обстоятельства.
"Будут проведены все необходимые расследования", — сказал он.
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