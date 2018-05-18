Лавров поблагодарил Аргентину за противодействие героизации нацизма

"Отдельная признательность аргентинским партнерам — за совместную работу по противодействию героизации нацизма", — заявил Лавров в интервью аргентинской газете «Кларин» перед визитом в Аргентину для участия во встрече министров G20.

Он также отметил, что программа его визита предусматривает открытие документальной выставки в Национальном конгрессе Аргентины «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение» о подвиге советских солдат, спасших жизни тысяч узников концлагерей.

"Отрадно, что память об этом бережно хранят на аргентинской земле", — добавил министр.