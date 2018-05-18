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Лавров поблагодарил Аргентину за противодействие героизации нацизма
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Лавров поблагодарил Аргентину за противодействие героизации нацизма 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров признателен Аргентине за противодействие героизации нацизма.
"Отдельная признательность аргентинским партнерам — за совместную работу по противодействию героизации нацизма", — заявил Лавров в интервью аргентинской газете «Кларин» перед визитом в Аргентину для участия во встрече министров G20.
Он также отметил, что программа его визита предусматривает открытие документальной выставки в Национальном конгрессе Аргентины «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение» о подвиге советских солдат, спасших жизни тысяч узников концлагерей.
"Отрадно, что память об этом бережно хранят на аргентинской земле", — добавил министр.
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