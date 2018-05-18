Посольство РФ не исключило наличие россиян на борту рухнувшего Boeing 737 в Гаване

Дипломаты посольства России Республике Куба проверяют данные о количестве своих граждан, летевших на борту потерпевшего крушение при взлете Boeing 737. Об этом представители ведомства сообщили в беседе с телеканалом «360».

«Консульство в настоящий момент находится в контакте с кубинскими властями. В настоящее время сведений о присутствии российских граждан нет», — заявили в ведомстве. При этом представитель консульства заявил, что исключать присутствия россиян на борту нельзя.

«Многие покупают тур из Гаваны в Ольгин, потому что это популярное направление», — сказал собеседник.

Рейс, на борту которого находились 104 человека, направлялся в кубинский город Ольгин из международного аэропорта Хосе Марти в Гаване. По словам очевидцев, возле аэропорта на окраине кубинской столицы виднелся огромный огненный шар, за которым следовал длинный шлейф дыма, сообщил CNN