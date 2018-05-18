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Посольство РФ не исключило наличие россиян на борту рухнувшего Boeing 737 в Гаване
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Посольство РФ не исключило наличие россиян на борту рухнувшего Boeing 737 в Гаване 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Дипломаты посольства России в Республике Куба проверяют данные о количестве своих граждан, летевших на борту потерпевшего крушение при взлете Boeing 737. Об этом представители ведомства сообщили в беседе с телеканалом «360».
«Консульство в настоящий момент находится в контакте с кубинскими властями. В настоящее время сведений о присутствии российских граждан нет», — заявили в ведомстве. При этом представитель консульства заявил, что исключать присутствия россиян на борту нельзя.
«Многие покупают тур из Гаваны в Ольгин, потому что это популярное направление», — сказал собеседник.
Рейс, на борту которого находились 104 человека, направлялся в кубинский город Ольгин из международного аэропорта Хосе Марти в Гаване. По словам очевидцев, возле аэропорта на окраине кубинской столицы виднелся огромный огненный шар, за которым следовал длинный шлейф дыма, сообщил CNN.
Двигатель военного самолета Миг‐31 загорелся при движении по взлетно‐посадочной полосе на аэродроме в Пермском крае.
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