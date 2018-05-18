Жертва США голосует за похлёбку

20 мая в Венесуэле за высший государственный пост поборются шесть человек.

Наибольший интерес вызывают три кандидата: действующий президент — ставленник Уго Чавеса , но не обладающий харизмой покойного, Николас Мадуро , некогда поддерживающий его, а сейчас имитирующий реальную оппозицию лидер «Прогрессивного авангарда» Энри Фалькон и представитель движения «Надежда на перемены» бывший пастор Хавьер Бертуччи.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Juan Carlos Hernandez

Энри Фалькон (в центре) со своим избирателем

В своё время Бертуччи был малоизвестным телевизионным евангелистом. Восемь лет назад он был арестован за контрабанду топлива, а сейчас является владельцем нескольких коммерческих компаний. Бертуччи не имеет политического опыта, но прославился раздачей бесплатной похлёбки сторонникам и фразой «только бог назначает и снимает президентов». Несмотря на многочисленные просьбы, он отказался снять свою кандидатуру в пользу Энри Фалькона, объяснив это тем, что является единственным, кому удалось достучаться до самых бедных и нуждающихся — кто, на его взгляд, разочаровался как в оппозиции, так и в нынешнем правительстве, отмечает Euronews. Но антиправительственные активисты подозревают Бертуччи в том, что он решил баллотироваться вовсе не из благих намерений, а в качестве кандидата-«спойлера» — чтобы расколоть оппозицию и «придать процентами» легитимность переизбрания Мадуро.

Впрочем, вероятность раскола оппозиции — под большим вопросом. Крупнейшие и реальные оппозиционные партии «Народная воля», «Справедливость превыше всего» и «Демократическое действие», составляющие ядро блока «Круглый стол демократического единства» и контролирующие парламент страны, отказались участвовать в выборах. Основная причина бойкота — четверо из пяти наиболее известных лидеров оппозиции были либо арестованы, либо лишились должности, отмечает аргентинский ресурс Infobae.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Juan Carlos Hernandez

Предвыборный баннер с изображением Николаса Мадуро

Энри Фалькон, в прошлом — член правящей Соцпартии, решил баллотироваться независимо от блока, который не участвует в выборах. Тем самым Фалькон также вызвал на себя волну критики, поскольку создаёт Мадуро некоторую конкуренцию на выборах, которые оппозиция, а вслед за ней США , страны ЕС и половина (16 из 34) участников Саммита Америк, считают нелегитимными. В 2017 году президент Николас Мадуро создал Конституционную ассамблею и распустил парламент, находившийся под контролем оппозиционных сил. «Так называемые выборы в Венесуэле, запланированные на 20 мая, не будут ничем большим, чем обманом и мошенничеством. Это будут фальшивые выборы с фальшивыми результатами», — заявил 7 мая вице-президент США Майк Пенс

Опасность в том, что в случае победы Мадуро Вашингтон не только может ввести очередную порцию санкций, но и ввести нефтяное эмбарго против республики, хотя продажа нефти — основной источник дохода Венесуэлы. Насколько такой шаг ударит по режиму Мадуро — большой вопрос, поскольку эксперты не раз отмечали попытки властей манипулировать сложным экономическим положением страны, в котором те предсказуемо винят только Запад и оппозицию. В частности, как отмечает El Nacional, доступ населения к государственной продовольственной помощи и другим социальным услугам зависит от их политических предпочтений. Не случайно представители ООН опасаются, что венесуэльские беженцы по численности скоро могут обогнать сирийских мигрантов.

Согласно последним соцопросам компании Hinterlaces, Мадуро значительно опережает конкурентов по борьбе за пост главы государства. За дейсвующего президента готовы проголосовать 52% участников исследования, а за его ближайшего преследователя Энри Фалькона — 22%. Это при том, что в 2016 году, согласно результатам мониторинга Datanalisis, только 22% венесуэльцев доверяли Мадуро. Впрочем, разброс цифр по компаниям довольно заметный: недавний опрос Datanalisis в пику Hinterlaces показал, что должен победить Фалькон с 28% голосов при равных шансах Мадуро и Бертуччи — по 17%. Как отмечает британский Economist, такой результат возможен, если на выборы пойдёт электорат ведущих оппозиционных партий. В прошлом месяце исследование компании Datincorp показало, что 38% избирателей не будут голосовать.

Global Look Press/ dpa /Rayner Pena

Хавьер Бертуччи уворачивается от воды брошенной в него от сторонников Николаса Мадуро