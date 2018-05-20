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На участках в оппозиционно настроенных районах Венесуэлы мало голосующих
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На участках в оппозиционно настроенных районах Венесуэлы мало голосующих 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
КАРАКАС, 20 мая — РИА Новости. Нынешние выборы президента Венесуэлы отличаются очень низким процентом голосующих в оппозиционно настроенных районах.
Оппозиция из объединения «Круглый стол демократического единства» решила не участвовать в этих выборах, считая их недемократическими, а основной соперник президента Николаса Мадуро Энри Фалькон не пользуется большой поддержкой среди оппозиционно настроенной части населения.
Корреспондент РИА Новости в воскресенье посетил участок для голосования в районе Барута штата Миранда. Если в 2012 и 2013 годах на этом участке стояли длинные очереди из желающих проголосовать, то сейчас там не видно практически ни одного избирателя.
Всего в выборах главы государства в Венесуэле участвуют четыре кандидата: действующий президент страны Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи. Мадуро и Фалькон уже проголосовали на выборах президента.
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