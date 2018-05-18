Венесуэла готовится к досрочным президентским выборам

Венесуэльская оппозиция расколота, многие ключевые фигуры сидят или лишены возможности баллотироваться — казалось бы, можно отменить выборы за ненадобностью и перейти к инаугурации. Тем не менее конкурент у Мадуро будет, причем даже реалистичный — экс-губернатор штата Лара по имени Энри Фалькон: 56 лет, чавист, но в оппозиции, умеренных взглядов.

Шансы? С одной стороны, по многим опросам Фалькон даже обгоняет Мадуро. С другой, часть оппозиции подозревает в нем подставного кандидата и не сомневается, что Мадуро сделает все возможное, чтобы остаться у власти. Рассказывает собственный корреспондент « Комсомольской правды » в Каракасе Сергей Новиков

Сергей Новиков собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Каракасе «Заранее сказать о том, как проголосуют люди, нельзя. Подставной кандидат, не подставной — он тем не менее кандидат. Люди сейчас в стране живут, на самом деле, не очень хорошо. Ситуация действительно ухудшается. В таких условиях могут просто прийти и проголосовать за кого-то, лишь бы это был не Мадуро. Опросов общественного мнения очень много. Проблема здесь в том, что все эти фирмы, как, собственно, и все эксперты-политологи, которые сейчас живут на этом в Венесуэле , крайне сильно поляризованы. С той стороны, с которой они выступают, такие у них и результаты. Но в целом, конечно, позиция президента, наверное, сейчас выглядит предпочтительнее».

Любопытный факт: даже по тем опросам, где Фалькон значительно обгоняет Мадуро, большинство все равно считает, что преемник Чавеса останется у власти. Если так, что будет с Венесуэлой? Ждать ли усугубления кризиса или выход из ситуации возможен? Комментирует профессор кафедры международных экономических отношений РУДН Инна Андронова:

Инна Андронова профессор кафедры международных экономических отношений РУДН «Тут может быть два варианта. И тот, и другой тяжелый, потому что экономическая ситуация у них тяжелейшая там. Инфляция — фактически четырехзначные цифры. Дефицит и все остальное. Собственно говоря, вся эта ситуация во многом создана тем правительством, которое сейчас в Венесуэле. Оно остается. Ну и что, люди поменяются? С другой стороны, есть еще один момент. Когда все становится совсем-совсем плохо, все начинают хоть что-то придумывать, чтобы хоть как-то наладить ситуацию».

Дональда Трампа с Определенные признаки готовности к развороту заметны уже сейчас. В преддверии выборов сам Николас Мадуро неожиданно заявил, что переговоры президента США Северной Кореей могут стать моделью для диалога Вашингтона и Каракаса. К тому же, не стоит забывать: когда становится совсем плохо, «что-нибудь придумать» могут и не спросив Мадуро, отмечает профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец:

Виктор Хейфец профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета «Всегда элемент неожиданности остается, потому что недовольство Мадуро велико. В стране экономический кризис действительно мощнейший, масштабнейший. На грани гуманитарной катастрофы — это правда. И в этих условиях линия раскола проходит даже не как линия Мадуро — оппозиция. Линия раскола, на самом деле, проходит и внутри оппозиции, и внутри правящей партии. Внутри правящей партии тоже есть масса противников Мадуро, которые просто об этом не готовы публично заявлять. Лояльность Мадуро сохраняет армия, потому что он дает ей возможность заработать. Но как будет себя вести армия в условиях, когда он будет терять поддержку, сказать сложно. Поэтому сюрпризы на выборах маловероятны, но возможны».

Выборы в Венесуэле не планирует признавать едва ли не весь западный мир: США, ЕС , Совет ООН по правам человека, Организация американских государств и так далее. Китай пока отмалчивается, но предыдущие выборы — в новообразованную Конституционную ассамблею — Пекин признал.