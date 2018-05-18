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«Коринтианс» разгромил «Депортиво Лара»
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«Коринтианс» разгромил «Депортиво Лара» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
«Коринтианс» разгромил «Депортиво Лара» в групповом турнире Кубка Либертадорес (7:2). В других встречах «Либертад» и «Атлетико Тукуман» сыграли вничью (0:0), «Пеньяроль» выиграл у «Стронгеста» (2:0), а «Мильонариос» сыграл вничью с «Индепендьенте» (1:1).
Кубок Либертадорес
Группа 3  "Либертад" (Парагвай) — «Атлетико Тукуман» (Аргентина) — 0:0  Удаление: Санчес (А), 39.
"Пеньяроль" (Уругвай) — «Стронгест» (Боливия) — 2:0 (2:0)
Голы: Паласиос, 20 (1:0). Родригес, 37 — с пенальти (2:0).
Удаление: Мартинес (П), 56.
Группа 7  "Мильонариос" (Колумбия) — «Индепендьенте Ав» (Аргентина) — 1:1 (0:0)
Голы: Кадавид, 59 — с пенальти (1:0). Джильотти, 75 (1:1).
"Депортиво Лара" (Венесуэла) — «Коринтианс» (Бразилия) — 2:7 (1:2)
Голы: Жадсон, 11 (0:1). Жадсон, 32 — с пенальти (0:2). Рейес, 45+1 (1:2). Жадсон, 52 (1:3). Сидклей, 70 (1:4). Эрнандес, 77 (2:4). Ромеро, 86 (2:5). Жуниор Дутра, 90+10 (2:6). Жуниор Дутра, 90+11 (2:7).
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