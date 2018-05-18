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Глава Колумбии обвинил Мадуро в завозе колумбийцев на выборы
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Глава Колумбии обвинил Мадуро в завозе колумбийцев на выборы 

РИА Новости 4 часа назад
КАРАКАС, 18 мая — РИА Новости. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос обвинил главу Венесуэлы Николаса Мадуро в планах по завозу колумбийцев для голосования на предстоящих выборах главы государства.
"Источники разведки предупреждают о плане режима Николаса Мадуро зарегистрировать (как венесуэльцев) и привести колумбийских граждан голосовать 20 мая в Венесуэле. Подчеркиваю, что мы не признаем результаты этих выборов", — написал Сантос в своем микроблоге в Twitter.
В выборах главы государства в Венесуэле примут участие четыре кандидата: действующий президент страны Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, а также Рейнальдо Кихада и Хавьер Бертуччи.
По словам Сантоса, он дал поручение силам безопасности на границе страны удвоить контроль, чтобы избежать прибытия в соседнюю страну граждан Колумбии для голосования.
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