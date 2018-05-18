Темер заявил, что еще размышляет о возможности переизбрания на пост президента Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО , 18 мая. / ТАСС /. Президент Бразилии Мишел Темер не принял окончательного решения о том, будет ли он претендовать на переизбрание на предстоящих в октябре выборах главы государства. Об этом политик заявил в четверг журналистам в своей рабочей резиденции — Дворце Планалту в Бразилиа

"Я размышляю", — ответил Темер на соответствующий вопрос. Его слова приводит на своем сайте газета Globu.

20 марта Темер в беседе с журналистами впервые не исключил выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства. Ранее 77-летний бразильский лидер неоднократно категорически отрицал такую возможность. В конце февраля этого года в интервью радиостанции Bandeirantes он отметил, что не будет кандидатом и что «уже много раз говорил об этом».

Всеобщие (президентские, парламентские и губернаторские) выборы состоятся в Бразилии 7 октября 2018 года. Если для определения победителей понадобится второй тур, он пройдет 28 октября.