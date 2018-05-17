Помпео не поедет на встречу глав внешнеполитических ведомств «двадцатки»

ВАШИНГТОН, 17 мая. / ТАСС /. Госсекретарь США Майкл Помпео не намерен принимать участия в совещании глав внешнеполитических ведомств Группы двадцати, которое пройдет 20-21 мая в Аргентине . Об этом объявила в четверг начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

Как она уточнила, вместо Помпео на эту международную встречу поедет первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан , который затем также нанесет визит в Бразилию . «Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан отправится в Буэнос-Айрес (Аргентина) 20-21 мая, чтобы возглавить американскую делегацию на встрече министров иностранных дел Группы двадцати», — сказала Науэрт.

По ее словам, в рамках совещания «двадцатки» у Салливана также состоится ряд двусторонних рабочих встреч.

Затем Салливан вылетит в Бразилию, где в Бразилиа пройдет дебютное заседание американо-бразильского форума по безопасности.

Речь идет об «инициативе двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере», нацеленной на борьбу с «транснациональной преступностью и сетями, от которых исходят угрозы, вызывающие взаимную обеспокоенность», заявила Науэрт.