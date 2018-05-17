Ещё
Помпео не поедет на встречу глав внешнеполитических ведомств «двадцатки»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помпео не поедет на встречу глав внешнеполитических ведомств «двадцатки» 

ТАСС 4 часа назад
ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео не намерен принимать участия в совещании глав внешнеполитических ведомств Группы двадцати, которое пройдет 20-21 мая в Аргентине. Об этом объявила в четверг начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
Как она уточнила, вместо Помпео на эту международную встречу поедет первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан, который затем также нанесет визит в Бразилию. «Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан отправится в Буэнос-Айрес (Аргентина) 20-21 мая, чтобы возглавить американскую делегацию на встрече министров иностранных дел Группы двадцати», — сказала Науэрт.
По ее словам, в рамках совещания «двадцатки» у Салливана также состоится ряд двусторонних рабочих встреч.
Затем Салливан вылетит в Бразилию, где в Бразилиа пройдет дебютное заседание американо-бразильского форума по безопасности.
Речь идет об «инициативе двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере», нацеленной на борьбу с «транснациональной преступностью и сетями, от которых исходят угрозы, вызывающие взаимную обеспокоенность», заявила Науэрт.
Кроме того, согласно изложенной ею информации, Салливан намерен обсуждать с должностными лицами Бразилии «гуманитарный кризис в Венесуэле и региональную поддержку восстановления демократии в Венесуэле», вести переговоры по совместной экономической повестке дня.
ТАСС: последние новости
Мадуро пообещал устроить в Венесуэле "экономическую революцию" в случае победы на выборах Эквадор хочет возобновить диалог с Великобританией по ситуации вокруг Ассанжа Россия призывала отказаться от деструктивной практики вмешательства в дела Венесуэлы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Комбат «Пятнашки» Мамай погиб в ДНР105
Путин потребовал вывести силы других стран из Сирии333
Производители техники готовятся покинуть Россию1136
Журналист пояснил, как надо взорвать Крымский мост164
Саммит в Софии: ЕС в нокдауне191
Видео
05:31
В Сети разгорелся скандал из-за силиконовых кукол
Интернет
01:03
Журналист пояснил, как надо взорвать Крымский мост
В мире США
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:38
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»
Компании Другое
00:33
Циркач сорвался с 10-метровой высоты и выжил
Происшествия
02:22
Опоздавший на рейс пассажир выламывал дверь лайнера
Происшествия Общество
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:43
Названы самые дешевые курорты этого лета
Личный счет
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:22
Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение