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Мадуро пообещал посвятить свою жизнь восстановлению экономики Венесуэлы
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Мадуро пообещал посвятить свою жизнь восстановлению экономики Венесуэлы 

ТАСС 4 часа назад
ТАСС, 17 мая. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал сделать все возможное для восстановления экономики страны, если будет переизбран на пост главы государства. Об этом он заявил в четверг, выступая в Каракасе на заключительном мероприятии своей предвыборной кампании, сообщила газета El Universal.
"Чего бы это ни стоило, я посвящу свою жизнь восстановлению экономики страны, я устрою экономическую революцию, которая потрясет весь мир", сказал политик.
На протяжении последних лет южноамериканская страна переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и товарным дефицитом. Согласно некоторым прогнозам, инфляция в Венесуэле по итогам этого года составит порядка 14000%.
Президентские выборы пройдут в Венесуэле 20 мая. На высший государственный пост в республике кроме Мадуро претендуют представитель движения «Надежда на перемены» Хавьер Бертуччи, Рейнальдо Кихада от «Народного политического единства» и Энри Фалькон от партии «Прогрессивный авангард», в пользу которого снялся самовыдвиженец Луис Алехандро Ратти. Крупнейшие оппозиционные силы, контролирующие парламент страны, в выборах не участвуют.
Мадуро ранее заявлял, что голосование пройдет в любом случае, и республика получит «легитимно избранного президента». Согласно результатам опросов общественного мнения, он опережает конкурентов по президентской гонке. Ряд государств региона, а также Испания, уже заявили, что не признают итоги голосования.
ТАСС: последние новости
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