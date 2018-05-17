Мадуро пообещал посвятить свою жизнь восстановлению экономики Венесуэлы

ТАСС , 17 мая. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал сделать все возможное для восстановления экономики страны, если будет переизбран на пост главы государства. Об этом он заявил в четверг, выступая в Каракасе на заключительном мероприятии своей предвыборной кампании, сообщила газета El Universal.

"Чего бы это ни стоило, я посвящу свою жизнь восстановлению экономики страны, я устрою экономическую революцию, которая потрясет весь мир", сказал политик.

На протяжении последних лет южноамериканская страна переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и товарным дефицитом. Согласно некоторым прогнозам, инфляция в Венесуэле по итогам этого года составит порядка 14000%.

Президентские выборы пройдут в Венесуэле 20 мая. На высший государственный пост в республике кроме Мадуро претендуют представитель движения «Надежда на перемены» Хавьер Бертуччи, Рейнальдо Кихада от «Народного политического единства» и Энри Фалькон от партии «Прогрессивный авангард», в пользу которого снялся самовыдвиженец Луис Алехандро Ратти. Крупнейшие оппозиционные силы, контролирующие парламент страны, в выборах не участвуют.